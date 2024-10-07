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Минобороны сообщило о расстреле польскими наемниками жителей в Судже

Минобороны РФ заявило о расстреле польскими наемниками безоружных людей в Судже

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Александр Вильф/РИА Новости

Польские наемники расстреляли безоружных людей в приграничном городе Суджа Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», — рассказал о случившемся местный житель по имени Дмитрий в видео, которое предоставило ведомство.

По словам мужчины, одна парочка, которая ориентировалась на местности, смогла «в суете» убежать в сторону курского города Льгова.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

В сентябре командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что представители иностранных частных военных компаний заводили бойцов Вооруженных сил Украины в Курскую область. По его словам, среди представителей зарубежных ЧВК были и военнослужащие стран НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ вторжением в Курскую область «мотивируют» Запад помогать Киеву.

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