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Генерал попросил освободить бывшего мэра Сочи под свою ответственность

Трапаидзе: генерал попросил освободить экс-мэра Сочи под свою ответственность

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого обвиняют в растрате, подала ходатайство о его переводе в воинскую часть, где он нес службу до ареста. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Константин Трапаидзе.

По его словам, защита рассчитывает получить ответ в течение месяца.

Адвокат отметил, что при избрании меры пресечения были представлены документы о том, что обвиняемый несет службу в зоне специальной военной операции в добровольческом корпусе «Князь Владимир». Позже командир этого подразделения генерал-майор Денис Барило призвал изменить меру пресечения на наблюдение командования воинской части.

«Это ходатайство за подписью генерала было подано после избрания меры пресечения. Мы запросили характеризующие материалы. Генерал это дал», — сказал Трапаидзе, подчеркнув, что этим ходатайством командир решил взять на себя ответственность за Копайгородского.

Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что Копайгородского представили к государственной награде — таким образом командование оценило его организаторскую деятельность по обеспечению подразделения имуществом, оборудованием и транспортом.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

После отставки экс-мэра задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.

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