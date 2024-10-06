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В США считают, что Селидово ждет судьба Угледара

Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ ждет в Селидово повторение краха как в Угледаре

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют Селидово по сценарию, похожему на угледарский. Таким мнением поделился подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украинские войска столкнутся с тем, что их возьмут в клещи, где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и снова, они или потеряют их всех, как это было в Угледаре, или им придется вывести их оттуда», — сказал он.

Офицер считает, что в скором времени населенный пункт может оказаться отрезан, а украинские военные — окружены. Он также добавил, что ВСУ сталкиваются с проблемами на Покровском направлении.

«Вы видите, что российские военные продвигаются все ближе и ближе к городу», — подчеркнул Меркурис.

До этого пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Кара-Даг» Виталий Миловидов заявил, что ситуация для ВСУ в районе города Селидово на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) ухудшается.

Ранее британский аналитик объяснил, почему ВСУ должны покинуть Селидово.

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