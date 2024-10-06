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В США объяснили последствия взятия Угледара для Украины

Джонсон: взятие Угледара говорит о новой фазе украинского конфликта

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РИА Новости

Взятие Угледара российской стороной ознаменовало переход к более быстрой фазе конфликта на Украине, утверждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, российские военные оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ), у которых нет артиллерии, а также отсутствуют обученные солдаты, чтобы сопротивляться.

Джонсон подчеркнул, что с приходом холодов украинской стороне предстоят еще более тяжелые испытания не только из-за вышеперечисленных проблем, но и из-за недостатка энергоресурсов.

Накануне полковник немецкого бундесвера в отставке Ральф Тиле заявил, что потеря Угледара открывает для Вооруженных сил России возможность взять под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) уже этой зимой.

3 октября Минобороны России сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие этого города в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара под контроль ВС РФ.

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Операция на Украине
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