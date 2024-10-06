«Хезболла» атаковала беспилотниками израильскую базу

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что атаковало беспилотниками израильскую базу к югу от города Хайфа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В воскресенье в 13:45 бойцы «Исламского сопротивления» совершили воздушную атаку эскадрильей штурмовых беспилотников на базу технического обслуживания и подготовки к югу от города Хайфа», — сказано в сообщении.

В ночь на 6 октября издание The Times of Israel сообщало, что самолеты ВВС Израиля ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал Al Hadath уточнял, что несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта ливанской столицы, в то время как там продолжали выполняться рейсы, эвакуирующие людей.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее премьер Ливана призвал надавить на Израиль для прекращения огня.