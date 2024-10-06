Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Израиля предупредили Иран

Галант: если Иран хочет навредить Израилю, ему стоит взглянуть на Газу и Бейрут

close
Fabrizio Bensch/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ни одна эскадрилья ВВС США не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы и нет никаких сбоев в операциях.

Галант добавил, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении. По его словам, ответ на атаку Ирана будет дан в соответствии с выбранным способом.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал обращение к нации, в котором заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано было не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами