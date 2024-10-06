В Минобороны Израиля предупредили Иран

Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ни одна эскадрилья ВВС США не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы и нет никаких сбоев в операциях.

Галант добавил, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении. По его словам, ответ на атаку Ирана будет дан в соответствии с выбранным способом.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал обращение к нации, в котором заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано было не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля.