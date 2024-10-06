Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США считают, что Израиль может сильно пострадать в войне с Ираном

Дэвис: Израиль может сильно пострадать в войне с Ираном из-за проблем с ПВО

close
Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израиль может сильно пострадать в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X.

«Израильская система ПВО не так надежна, как об этом говорят, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб», — сказал он.

По мнению офицера, деэскалация противостояния с Тегераном входит в интересы безопасности Израиля. Дэвис подчеркнул, что войну нужно предотвратить до ее начала.

Накануне экс-министр обороны США Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано было не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами