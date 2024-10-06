В США считают, что Израиль может сильно пострадать в войне с Ираном

Израиль может сильно пострадать в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X.

«Израильская система ПВО не так надежна, как об этом говорят, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб», — сказал он.

По мнению офицера, деэскалация противостояния с Тегераном входит в интересы безопасности Израиля. Дэвис подчеркнул, что войну нужно предотвратить до ее начала.

Накануне экс-министр обороны США Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано было не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля.