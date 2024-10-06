Арестович спрогнозировал скорый крах украинских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут разгромлены в ближайшее время. Такое заявление сделал бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович, пишет Telegram-канал Lomovka.

По мнению экс-чиновника, уже в октябре–ноябре текущего года украинские военнослужащие окажутся «в страшной молотилке». Речь идет о сражениях, каких на фронте еще не было.

Как сказал Арестович, в настоящее время «фронт валится по четырем основным направлениям». При этом дезертирство бойцов ВСУ и их сдача в плен российским войскам стали привычными картинами на поле боя, так как многие солдаты просто не понимают, за что они сражаются.

Также бывший советник офиса главы государства обратил внимание, что Киев уже упустил свой шанс на победу в противостоянии с Москвой. Из-за этого даже украинский лидер Владимир Зеленский начал говорить о необходимости завершить боевые действия и достичь мира, уточнил он.

В конце экс-чиновник выразил уверенность, что теперь у Украины есть только один путь для завершения конфликта. Он заключается в начале мирных переговоров с РФ, резюмировал Арестович.

29 сентября американский политолог Джон Миршаймер заявил, что украинские войска рискуют потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта. По словам эксперта, обвал всей линии фронта может быть и не произойдет. Но в ряде стратегически важных мест ВСУ столкнутся с огромными проблемами.

Ранее Зеленский оценил ход боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР).