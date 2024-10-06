Российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотников

Российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке.

Отмечается, что беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Также средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами. По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями уничтожены по одному дрону. В частности утром 6 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении одного украинского беспилотного летательного аппарата над территорией региона.

Ранее в сети появилось видео уничтожения БПЛА «Охотник».