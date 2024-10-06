ЦАХАЛ расширил гуманитарную зону в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила гуманитарную зону в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛ.

«Сегодня утром силы ЦАХАЛ объявили о расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расширенная гуманитарная зона включает в себя полевые госпитали, палаточные городки, а также запасы продовольствия, воды, медикаментов и медицинского оборудования.

Также снова были открыты два маршрута для эвакуации из северной части сектора Газа.

В воскресенье, 6 октября, стало известно, что армия обороны Изариля начала новую операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По информации ЦАХАЛ, в районе населенного пункта зафиксировали присутствие террористов и террористической инфраструктуры. Также представители армии подчеркнули, что радикальное палестинское движение ХАМАС намерено восстановить свои оперативные возможности на этой местности.

Ранее израильский журналист рассказал, почему страна «увязает в трясине Газы».