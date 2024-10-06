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Украинские войска обстреляли пункты эвакуации на Курском направлении

ТАСС: ВСУ «Градами» обстреляли пункты эвакуации на Курском направлении

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Житель Суджанского района Курской области Илья Ульянец рассказал, как украинские военные обстреляли точку эвакуации, где собирались местные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео беседы мужчины с военными следователями.

По словам Ульянца, на эвакуационном пункте в основном находились пожилые люди.

«И вот пришел автобус. В Большом Солдатском (село в Курской области. — «Газета.Ru»), как только мы начали грузиться в автобус, начался отстрел «Градами», — рассказал Ульянец.

По его словам, взрывы произошли рядом с местом, в котором мирные жители собирались для эвакуации. В результате обстрела загорелся один из соседних домов. Ульянец добавил, что уже по дороге на Курск он насчитал около десяти разбитых и брошенных машин — у некоторых из них были разбиты лобовые стекла, а других оказались повреждены или полностью сожжены кузова.

3 октября очевидица рассказала военным следователям, как житель Курской области ползком спасался от украинского военнослужащего, который в упор расстреливал его автомобиль. По ее словам, мужчина пытался выехать из слободы Гончаровки Суджанского района, когда его машину начали обстреливать.

Ранее депутат рассказал, что жители Курской области попадают в ловушки.

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