Украинские войска обстреляли пункты эвакуации на Курском направлении

Житель Суджанского района Курской области Илья Ульянец рассказал, как украинские военные обстреляли точку эвакуации, где собирались местные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео беседы мужчины с военными следователями.

По словам Ульянца, на эвакуационном пункте в основном находились пожилые люди.

«И вот пришел автобус. В Большом Солдатском (село в Курской области. — «Газета.Ru»), как только мы начали грузиться в автобус, начался отстрел «Градами», — рассказал Ульянец.

По его словам, взрывы произошли рядом с местом, в котором мирные жители собирались для эвакуации. В результате обстрела загорелся один из соседних домов. Ульянец добавил, что уже по дороге на Курск он насчитал около десяти разбитых и брошенных машин — у некоторых из них были разбиты лобовые стекла, а других оказались повреждены или полностью сожжены кузова.

3 октября очевидица рассказала военным следователям, как житель Курской области ползком спасался от украинского военнослужащего, который в упор расстреливал его автомобиль. По ее словам, мужчина пытался выехать из слободы Гончаровки Суджанского района, когда его машину начали обстреливать.

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