Губернатор заявил об обстреле сухогруза в Одессе

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что в субботу вечером, 5 октября, в Одессе был атакован сухогруз. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно», — сказал он.

Кипер отметил, что пострадавших нет.

Накануне вечером мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе. Первые посты об атаке БПЛА на город чиновник опубликовал около 23:00. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах. По его словам, в опасности Пересыпский, Киевский и Приморский районы города. «Страна.ua» cо ссылкой на местные паблики написала о сильном взрыве и прилете в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее украинская разведка заявила о подрыве машины начальника охраны ЗАЭС.