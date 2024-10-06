Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор заявил об обстреле сухогруза в Одессе

Глава Одесской ОГА Кипер заявил об обстреле сухогруза в Одессе

close
Yulii Zozulia/Global Look Press

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что в субботу вечером, 5 октября, в Одессе был атакован сухогруз. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно», — сказал он.

Кипер отметил, что пострадавших нет.

Накануне вечером мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе. Первые посты об атаке БПЛА на город чиновник опубликовал около 23:00. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах. По его словам, в опасности Пересыпский, Киевский и Приморский районы города. «Страна.ua» cо ссылкой на местные паблики написала о сильном взрыве и прилете в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее украинская разведка заявила о подрыве машины начальника охраны ЗАЭС.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами