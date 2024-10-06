В аэропорту Бейрута произошли перебои в электроснабжении

Часть инфраструктуры международного аэропорта Бейрута осталась без электроснабжения после авиаударов Израиля по прилегающей территории. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, после обстрелов южных районов столицы Ливана с перебоями в электроснабжении столкнулась восточная часть аэропорта. В настоящее время подача электричества восстановлена.

В ночь на 6 октября издание The Times of Israel сообщало, что самолеты ВВС Израиля ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал Al Hadath уточнял, что несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта ливанской столицы, в то время как там продолжали выполняться рейсы, эвакуирующие людей.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее ЦАХАЛ нанес ракетные удары по офисам «Хезболлы» в Бейруте.