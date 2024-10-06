В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

В течение прошедших суток несколько объектов инфраструктуры, расположенных в подконтрольной Украине части Запорожской области, получили повреждения. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, в регионе прозвучало не менее 396 взрывов. При этом характер повреждений и о каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.

О повреждениях инфраструктуры в Запорожской области Федоров также сообщал 5 октября. По словам чиновника, тогда в общей сложности прозвучало по меньшей мере 400 взрывов. При этом чиновник также не стал уточнять, что это были за объекты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Рогов сообщил о повторном ударе ВСУ по больнице в Запорожской области.