Российский лейтенант под обстрелами захватил и удержал пулеметное гнездо ВСУ

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) РФ Рамазан Кантулаев, руководящий штурмовым подразделением в зоне специальной военной операции, сумел занять важные рубежи и удержать их, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, Кантулаеву удалось захватить пулеметное гнездо Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожить его вместе с расчетом и украинскими солдатами. Как уточнили в Минобороны, в результате грамотно организованной разведки лейтенант обнаружил самые безопасные и скрытые пути подхода к позициям ВСУ. Определив направления атаки штурмовых групп, Кантулаев лично возглавил одну из них, и, дождавшись темного времени суток, штурмовики по сигналу перешли в наступление.

Как передает Минобороны, после занятия рубежа лейтенант сразу организовал оборону, и группе удалось удержать позиции до прихода подкрепления, несмотря на все попытки ВСУ выбить их с новых позиций.

5 октября Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российская армия создала первый «мешок» для ВСУ у Купянска в Харьковской области. По данным военкоров, продолжая вести боевые действия в регионе, Вооруженные силы России планируют создать неудобные условия для ВСУ и постепенно сужать этот район огневого воздействия.

Ранее украинский эксперт оценил возможность остановить продвижение ВС РФ в районе Купянска.