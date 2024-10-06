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Стало известно, кто заставил членов «Хезболлы» брать пейджеры двумя руками

WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» брать пейджер двумя руками

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SOCIAL MEDIA/Reuters

Пейджеры, которыми пользовались участники движения «Хезболла», были разработаны и запрограммированы особым образом израильской разведкой «Моссад». Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.

По данным газеты, для того, чтобы прочитать зашифрованное сообщение следовало зажать кнопки сразу двумя руками. Именно это активировало взрывчатку внутри устройства.

«Никто из пользователей не подозревал, что они носят искусно изготовленную израильскую бомбу», — пишет WP.

По информации издания, заминированные рации начала внедряться в Ливане «Моссадом» еще в 2015 году. В тот год устройства содержали огромные батареи, а также скрытую взрывчатку и систему для прослушивания боевиков. Израильская разведка могла взорвать устройства и раньше. Но в результате было принято решение разработать новые пейджеры, более компактные.

Новые пейджеры под брендом Apollo были доставлены Израилем в Ливан. WP пишет, что взрывчатку было невозможно обнаружить даже в разобранном состоянии. По данным источника, тайваньский бренд Apollo нужен был для прикрытия, более того в самой компании не знали, что от их лица отправляли предложения «Хезболле».

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее армия Израиля заявила о массированной ракетной атаке со стороны Ливана.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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