Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» сообщила о предотвращении попытки ЦАХАЛ перейти границу Ливана

«Хезболла»: предотвращена попытка военных Израиля перейти границу Ливана

close
Marwan Naamani/Global Look Press

Бойцы ливанского движения «Хезболла» предотвратили попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти границу в районе израильского поселения Манара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали места скопления вражеских сил в районе поселения Манара», — говорится в сообщении.

Как сообщает движение, израильские службы скорой помощи эвакуируют раненых с места удара. По данным «Хезболлы», еще одну попытку ЦАХАЛ перейти границу предотвратили в пограничном поселении Блида.

Среди прочего движение сообщило, что был нанесен удар артиллерии, что вынудило израильскую армию отойти на исходные позиции.

До этого израильские истребители нанесли четыре удара по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в южном предместье Бейрута.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане. Операция получила кодовое название «Стрелы севера». По заявлению Армии обороны Израиля, целью является уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее Нетаньяху назвал позором идею Макрона об эмбарго на оружие для Израиля.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами