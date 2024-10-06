«Хезболла» сообщила о предотвращении попытки ЦАХАЛ перейти границу Ливана

Бойцы ливанского движения «Хезболла» предотвратили попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти границу в районе израильского поселения Манара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали места скопления вражеских сил в районе поселения Манара», — говорится в сообщении.

Как сообщает движение, израильские службы скорой помощи эвакуируют раненых с места удара. По данным «Хезболлы», еще одну попытку ЦАХАЛ перейти границу предотвратили в пограничном поселении Блида.

Среди прочего движение сообщило, что был нанесен удар артиллерии, что вынудило израильскую армию отойти на исходные позиции.

До этого израильские истребители нанесли четыре удара по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в южном предместье Бейрута.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане. Операция получила кодовое название «Стрелы севера». По заявлению Армии обороны Израиля, целью является уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее Нетаньяху назвал позором идею Макрона об эмбарго на оружие для Израиля.