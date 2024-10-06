В Израиле предупредили об угрозе терактов в годовщину атаки 7 октября

В ЦАХАЛ уверены, что в стране существует угроза терактов по случаю годовщины атаки палестинских радикалов, состоявшейся 7 октября 2023 года. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет ТАСС.

«Мы будем отмечать первую годовщину с начала войны 7 октября. Мы готовы с укрепленными силами, предполагая, что будут попытки совершения терактов в тылу около дня поминовения», — заявил он.

Он добавил, что армия Израиля постоянно проводит оценку ситуации. Войска развернуты в высокой боеготовности.

Почти год назад, 7 октября 2023 года, боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Они захватили 250 заложников в приграничной зоне. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В ночь на 5 октября 2024 года официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри обращался к жителям района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде Бейрута с призывом срочно эвакуироваться.

Ранее ВВС Израиля ударили по штабам «Хезболлы» у Бейрута.