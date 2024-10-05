ЦАХАЛ призвал жителей Бейрута эвакуироваться перед ударом по оплоту «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей трех зданий в южном пригороде ливанского Бейрута эвакуироваться перед авиаударами, передает The Times of Israel.

По данным издания, целью ЦАХАЛ станет Дахие, известный как оплот «Хезболлы». Представитель армии Израиля Авичая Адраи обратился в жителям пригорода на арабском языке в соцсети X, прикрепил в посту снимок района и призвал их не менее чем на 500 м удалиться от указанных зданий.

В ночь на 5 октября официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри обращался к жителям района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде Бейрута с призывом срочно эвакуироваться. К посту он тоже прикрепил снимок района, где отмечено здание, которое ливанская шиитская организация «Хезболла» якобы использует как военный объект.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее в Израиле пообещали «Хезболле» «сюрпризы».