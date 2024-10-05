Российский «Ураган» уничтожил пункт дислокации ВСУ в Донбассе

Расчет РСЗО (реактивной системы залпового огня) «Ураган» группировки «Юг» ликвидировал пункт временной дислокации и склад боекомплекта ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на снятые с дрона кадры.

По данным агентства, операторы БПЛА обнаружили силы противника при разведке. Дрон снял, как «Ураган» уничтожает несколько украинских автомобилей, пункт размещения и склад.

Накануне десантники в составе группировки войск «Днепр» поразили цель, находившуюся у Днепровского рубежа, при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган» и успешно ее уничтожили. При этом российские солдаты получили данные о месте скопления наемников в темное время суток. После этого расчет «Урагана» покинул тщательно замаскированный капонир (огневое оборонительное сооружение) и прибыл на огневую позицию, уже оттуда отработав по заданной цели.

Ранее Минобороны показало видео с работой РСЗО «Ураган» в Херсонской области.