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В Минобороны рассказали об эвакуации трофейного танка ВСУ

Минобороны: ВС РФ эвакуировали захваченный в бою танк ВСУ

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале о захвате в бою на Авдеевском направлении танка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ремонтно-эвакуационная группа группировки войск «Центр» успешно эвакуировала захваченный в бою танк ВСУ на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что танк подорвался на противотанковой мине, после чего был добит российскими операторами FPV-дронов.

Старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) с позывным «Фаза» рассказал, что для того, чтобы подцепить танк к машине, ушло не более минуты. Технику отвезли в безопасный район, после этого специалисты осмотрели ее и решили, что делать с ней дальше.

До этого сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) была замечена роботизированная платформа, оснащенная экраном для защиты от ударов беспилотников, который военные называют «мангал».

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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