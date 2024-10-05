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В России назвали значение перехода Желанного Второго в ДНР под контроль страны

Депутат Колесник: противник терпит моральное поражение при потере городов

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Противник терпит моральное поражение при потере городов, заявил член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Колесник. Об этом сообщает «Лента.ру».

Таким образом депутат прокомментировал переход под контроль России населенного пункта Желанное Второе, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

Он подчеркнул, что любой населенный пункт в зоне российско-украинского конфликта имеет стратегическое значение для Вооруженных сил РФ.

Утром 5 октября в министерстве обороны России заявили, что российские подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе.

Также российские военные отразили три контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины и бригады теробороны.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара по контроль ВС РФ.

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