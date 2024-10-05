ВВС Израиля ударили по штабам «Хезболлы» у Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о новых ударах по штабам и военным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе Бейрута.

«Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли точные удары по дополнительным командным центрам «Хезболлы» и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейрута», — говорится в публикации.

По версии ЦАХАЛ, «Хезболла» намеренно разместила свое оружие под жилыми домами в самом центре Бейрута, подвергая опасности население города. Перед атаками израильские ВС предупредили местных жителей об опасности.

В ночь на 5 октября официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри обратился в соцсети X к жителям района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде Бейрута и призвал их срочно эвакуироваться. К посту он прикрепил снимок района, где отмечено здание, которое ливанская шиитская организация «Хезболла» якобы использует как военный объект.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.