В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения о взрывах не поступало.

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин ранее заявил, что газораспределительная станция была повреждена в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области. Он написал в своем Telegram-канале, что, помимо газораспределительной станции, в результате взрывов за прошедшие сутки в регионе повреждены складские помещения, сельхозпредприятие, 17 частных домов и частные автомобили. По словам Прокудина, под обстрел российской армии попали 14 населенных пунктов и город Херсон.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее подразделения группировки «Днепр» ударили по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.