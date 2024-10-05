Потери украинской армии в результате отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область за сутки составили более 400 военных. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские войска также уничтожили 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Сообщалось, что группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Дмитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк (ДНР). Потери ВСУ составили до 490 военных, боевая машина пехоты «Bradley» и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТА-Б и две 122-мм гаубицы Д-30.

Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям на Липцовском и Волчанском направлениях. В результате действий российских войск ВСУ потеряли до 115 военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ покидают позиции в районах Горняка и Кураховки.