Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети

В Угледаре среди оставшихся в городе мирных жителей есть дети и молодежь. Об этом со ссылкой на замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» сообщает ТАСС.

По его словам, мирные жители находятся практически во всем жилом секторе города. Большинство из них русскоговорящие, есть дети и молодые люди, которые «просто не смогли оттуда физически эвакуироваться». Российские военнослужащие ждут удобного момента для того, чтобы эвакуировать всех гражданских лиц в Угледаре в безопасное место.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны рассказали, как удалось сокрушить оборону ВСУ в Угледаре.