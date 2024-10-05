В Госдуме сообщили о намерении восстановить Угледар

Перешедший под контроль Российской Федерации город Угледар будет восстановлен. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, слова которого передает «Лента.ру».

Он отметил, что сначала нужно провести разминирование, сформировать власти и бригады. Парламентарий подчеркнул, что процесс восстановления города не быстрый.

«Это не быстрый процесс, но то, что он будет восстановлен, это однозначно я могу утвердительно сказать», — сказал Заварзин.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, уточнили в российском оборонном ведомстве. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что эвакуировать мирных жителей из Угледара пока невозможно.