Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве заявили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Дмитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк (ДНР). Потери ВСУ составили до 490 военных, боевая машина пехоты «Bradley» и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТА-Б и две 122 мм гаубицы Д-30.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трем бригадам Вооруженных сил Украины. Отмечается, что при этом украинские военные потеряли до 110-ти бойцов. Также были подбиты восемь автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar.

Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям на Липцовском и Волчанском направлениях. В результате действий российских войск ВСУ потеряли до 115 военных.

Ранее украинский пленный поблагодарил российских военных за спасение.