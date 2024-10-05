Российские подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные отразили три контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины и бригады теробороны.

Всего противник потерял до 755 человек, девять автомобилей, британскую гаубицу FH70, две гаубицы Д-30, а также американские гаубицы М198, М777 и два орудия М119.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара по контроль ВС РФ.