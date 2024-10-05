Силы ООН проигнорировали призывы Израиля и остаются в южном Ливане

Временные силы Организации Объединенных Наций (UNIFIL) остаются на своих позициях в южном Ливане вопреки рекомендациям армии Израиля передислоцироваться из ряда населенных пунктов. Об этом заявил официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти, слова которой передает пресс-служба организации.

«Миротворцы остаются на всех позициях, и флаг ООН продолжает развеваться», — заявил он.

Утром 5 октября сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля в течение дня нанесли серию новых ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее Bloomberg узнал о слабом влиянии США на политику Израиля в регионе.