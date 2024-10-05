Российские военные эвакуировали подбитый под Авдеевкой украинский танк

Российские военные ремонтно-эвакуационной группы группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, украинский танк захватили на Авдеевском направлении. Он подорвался на противотанковой мине, после чего его добили операторы FPV-дронов.

Старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) с позывным «Фаза» рассказал, что для того, чтобы подцепить танк к машине, ушло не более минуты. Технику отвезли в безопасный район, после этого специалисты осмотрели ее и решили, что делать с ней дальше.

Также военнослужащие «Центра» с боем эвакуировали трофейный бронетранспортер International MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Авдеевского направления.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что село Калиновка перешло под контроль российской армии. Незадолго до этого стало известно, что российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Украинск и Мариновка.

Ранее в США предупредили Украину о последствиях из-за атаки на Курскую область.