В Минобороны заявили, что эвакуировать мирных жителей из Угледара пока невозможно

В настоящий момент эвакуация оставшихся в Угледаре мирных жителей невозможна. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Согласно информации Минобороны РФ, сейчас в Угледаре остаются более сотни мирных жителей.

«Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — говорится в сообщении.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Минобороны рассказали, как удалось сокрушить оборону ВСУ в Угледаре.