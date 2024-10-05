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Пленный рассказал об отношении к россиянам в рядах ВСУ

РИА: украинские военные настроены на истребление россиян

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многие украинские военнослужащие настроены на истребление россиян. Такое мнение высказал бывший украинский военный, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, сообщает РИА Новости.

По его словам, многие военнослужащие ВСУ полагают, что россияне «не люди, а орки», которых в таком случае проще уничтожать. Пленный отметил, что за время конфликта украинские военные смогли воспитать в себе «тотальную ненависть ко всем».

2 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ против мирных жителей Донбасса являются местью от «приверженцев свободы и демократии», а также вымещением ненависти на детях региона.

28 сентября член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что мирные жители Курской области попадают в «растяжки-треугольники», поставленные Вооруженными силами Украины в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили женщину, удерживаемую ВСУ в доме в Курской области.

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