В Херсонской области повреждена газораспределительная станция

Газораспределительная станция повреждена в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он написал, что, помимо газораспределительной станции, в результате взрывов за прошедшие сутки в регионе повреждены складские помещения, сельхозпредприятие, 17 частных домов и частные автомобили.

По словам Прокудина, под обстрел российской армии попали 14 населенных пунктов и город Херсон.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по результатам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее подразделения группировки «Днепр» ударили по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.