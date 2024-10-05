Эксперт заявил о замене натовских бригад ВСУ в Курской области на обычные

При ротации в Курской области командование Вооруженных сил Украины заменяет бригады натовского образца на менее подготовленные обычные подразделения. Такое мнение выразил член президиума Общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, изначально в августе, при прорыве в Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины участвовали армейские бригады натовского образца, вооруженные западной техникой, включая танки и бронемашины.

«Сейчас их постепенно меняют на обычные стрелковые подразделения, на бригады теробороны», — заявил Арзанов.

Эксперт отметил, что они менее подготовлены и не мотивированы к ведению боевых действий, особенно на территории России. Это связано с тем, что хорошо подготовленные части ВСУ понесли большие потери и их вывели в тыловые районы.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области 6 августа. Бои еще продолжаются.

4 октября сообщалось, что инженерные войска РФ приступили к разминированию территорий Курской области с целью защиты населения и дальнейшего восстановления инфраструктуры.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ под Курском «мотивируют» Запад помогать Киеву.