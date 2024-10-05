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«Хезболла» ударила по военных ЦАХАЛ на севере Израиля

«Хезболла» сообщила о ракетном ударе по ЦАХАЛ на севере Израиля

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Армия обороны Израиля

Шиитское движение «Хезболла» сообщило в Telegram-канале об ударе по военным ЦАХАЛ на севере Израиля.

«Исламское сопротивление в субботу, 5 октября, нанесло ракетный удар по скоплению израильских военных в районе поселения Кфар-Гилади», — говорится в публикации.

Уточняется, что это произошло около 2:15. В движении также заявили о попытке Армии обороны Израиля продвинуться у ливанского города Эль-Адиса на границе между странами.

3 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

4 октября израильские ВВС атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. В ЦАХАЛ заявили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 км, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия. 5 октября официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри обратился в соцсети X к жителям района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде Бейрута и призвал их срочно эвакуироваться. К посту он прикрепил снимок района, где отмечено здание, которое ливанская шиитская организация «Хезболла» якобы использует как военный объект.

Ранее в Израиле пообещали «Хезболле» «сюрпризы».

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