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На Ближнем Востоке ухудшилась гуманитарная ситуация после атаки на Ливан

ЦПВС зафиксировал осложнение гуманитарной обстановки из-за ударов по Ливану

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

На Ближнем Востоке зафиксировано осложнение гуманитарной обстановки из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Глава ЦПВС капитан первого ранга Олег Игнасюк отмечает, что после начала атак Израиля по Ливану, больше 10 тыс. человек пересекли сирийскую границу.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон фиксирует осложнение гуманитарной обстановки в связи с ударами Израиля по территории Ливана. За сутки границы Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска «Аль-Арида», «Аль-Джавасия», «Аль-Дабухия», «Джаср-Аль-Камар», «Джайдут-Ябус» пересекли 14 351 человек», — заявил Игнасюк.

До этого постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что бомбардировки Ливана совершенно неприемлемы, Израиль должен немедленно прекратить удары.

Ранее в Иране назвали условия прекращения огня на Ближнем Востоке.

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Операция Израиля в Ливане
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