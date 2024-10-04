Российские войска атаковали боевиков в Сирии

Заместитель руководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк рассказал, что российские силы воздушно-космические силы (ВКС) атаковали 12 мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии. Его слова передает ТАСС.

«При поддержке российской группировки войск ... продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России нанесли удары по 12 выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — пояснил военный.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщало, что западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии.

В СВР отметили, что операцию хотят провести на севере провинции Идлиб. Ее целью станет инсценировка применения химического оружия со стороны армии Сирии и воинского контингента России в САР.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.