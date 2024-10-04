В Йемене два города подверглись атакам США и Британии

Военнослужащие из США и Великобритании нанесли удары по двум городам в Йемене. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации журналистов, целями атак стали населенные пункты Сана и Ходейда. В настоящее время они находятся под контролем движения «Ансар Алла» (хуситов).

«Американо-британские авиационные удары были нанесены по нескольким частям Йемена, в том числе его столице Сане и аэропорту города Ходейды», — говорится в материале.

29 сентября телеканал Al Jazeera рассказал, что морской порт в йеменском городе Ходейда подвергся атаке со стороны Военно-воздушных сил Израиля. В результате на территории гавани загорелся один из резервуаров с нефтью, но другие подробности не уточнялись.

В тот же день в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что военнослужащие страны нанесли удары по территории Йемена. Целью стал не только морской порт, но и несколько электрических подстанций.

Как считают в еврейском государстве, хуситы используют гавань в городе Ходейда для поставок в регион иранского оружия и иной военной техники.

Ранее хуситы атаковали город Тель-Авив при помощи новой ракеты «Палестина-2».