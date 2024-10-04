Белоусов поздравил российских военных со взятием Угледара

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при взятии города Угледара. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Город был сдан украинскими войсками 1 октября.

Глава ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады, 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады имени Е.А. Щаденко, 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.

Белоусов также направил поздравительные телеграммы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде и 430-му мотострелковому полку.

Они показали профессиональные и решительные действия, в результате которых украинские войска понесли существенные потери и отступили.

4 октября полковник в отставке Андрей Кошкин высказал мнение, что ВСУ после отступления из Угледара больше внимания станут уделять вопросам обороны.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что ВСУ могут выйти из Курской области после сдачи Угледара.