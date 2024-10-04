Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области заявили о начале работ по разминированию территорий

Смирнов: Инженерные войска РФ начали разминировать территории Курской области

close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Инженерные войска РФ приступили к разминированию территорий Курской области с целью защиты населения и дальнейшего восстановления инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он обратил внимание, что сейчас одной из приоритетных задач властей Курской области является обеспечение безопасности жителей. На этом фоне губернатор региона провел встречу с начальником Инженерных войск РФ Юрием Ставицким, в ходе которой стороны обсудили текущую обстановку в приграничных районах и ход работ по разминированию территорий.

«Войска уже приступили к разминированию территорий Курской области, что позволит ускорить восстановление инфраструктуры и обеспечить защиту населения», — подчеркнул Смирнов.

По его словам, также участники совещания обсудили возможность создания специального Центра разминирования в регионе. Если инициатива будет реализована, в том числе центру поручат обучать специалистов в соответствующей области.

5 сентября в пресс-службе МЧС РФ заявили, что на территории Курской области была обнаружена боевая часть снаряда от зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Пиротехникам ведомства поручили обезвредить объект, с чем они успешно справились.

Ранее сотрудники экстренных служб нашли в Курской области суббоеприпасы от кассетного снаряда.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами