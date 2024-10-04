В Курской области заявили о начале работ по разминированию территорий

Инженерные войска РФ приступили к разминированию территорий Курской области с целью защиты населения и дальнейшего восстановления инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он обратил внимание, что сейчас одной из приоритетных задач властей Курской области является обеспечение безопасности жителей. На этом фоне губернатор региона провел встречу с начальником Инженерных войск РФ Юрием Ставицким, в ходе которой стороны обсудили текущую обстановку в приграничных районах и ход работ по разминированию территорий.

«Войска уже приступили к разминированию территорий Курской области, что позволит ускорить восстановление инфраструктуры и обеспечить защиту населения», — подчеркнул Смирнов.

По его словам, также участники совещания обсудили возможность создания специального Центра разминирования в регионе. Если инициатива будет реализована, в том числе центру поручат обучать специалистов в соответствующей области.

5 сентября в пресс-службе МЧС РФ заявили, что на территории Курской области была обнаружена боевая часть снаряда от зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Пиротехникам ведомства поручили обезвредить объект, с чем они успешно справились.

Ранее сотрудники экстренных служб нашли в Курской области суббоеприпасы от кассетного снаряда.