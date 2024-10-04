В Курской области сбили несколько украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских дронов в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что всего в Курской области перехватили три беспилотника самолетного типа.

«Спасибо нашим защитникам!» — добавил губернатор региона.

Утром 4 октября в министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи в воздушном пространстве страны было ликвидировано 18 украинских дронов. В частности, по шесть летательных аппаратов уничтожили в Воронежской и Белгородской областях. Еще пять беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, и один — в небе над Ростовской областью.

3 октября российские военные перехватили один дрон в районе города-спутника Курской атомной электростанции (АЭС). Речь идет о населенном пункте Курчатов, который украинские бойцы пытались атаковать при помощи беспилотника самолетного типа.

Как отметил Смирнов, в результате падения летательного аппарата на территории города произошли взрывы. Они задели хозяйственную постройку, не имеющую отношения к АЭС.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, при каком условии прекратятся атаки украинских дронов на регионы страны.