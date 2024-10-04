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Украина получит 12 гаубиц Caesar

Концерн KNDS поставит Украине 12 гаубиц Caesar

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Reuters

Германо-французский концерн KNDS заключил с украинскими властями соглашение о поставке 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписала контракт на поставку 12 гаубиц Caesar, финансируемых Украиной», — заявил министр.

1 октября KNDS открыл на Украине дочернее предприятие KNDS Ukraine, которое будет заниматься восстановлением поврежденной техники, включая Caesar и танки Leopard. Помимо этого, концерн намерен наладить производство 155-миллиметровых снарядов на территории Украины.

При этом в июне 2024-го концерн KNDS заявлял, что не будет поставлять боеприпасы и оружие Украине, а вместо этого начнет восполнять арсеналы НАТО.

Управляющий директор фирмы Ральф Кетцель говорил, что концерн не способен поставлять украинским Вооруженным силам необходимый объем боеприпасов в ближайшем будущем. Речь шла в том числе об артиллерийских снарядах калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о нуждах Украины новому генсеку НАТО.

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