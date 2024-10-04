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Глава Воронежской области рассказал о ситуации с пожаром на нефтебазе

Гусев: пожар на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области потушили

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Телеграм-канал «Регион-36»

Спасатели потушили возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Аннинском районе Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено», — написал глава области.

Он рассказал, что за прошедшую ночь средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы перехватили несколько беспилотников, один из которых и стал причиной пожара на нефтебазе. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Той же ночью пламя охватило базу с нефтепродуктами в Пермском крае. Огонь распространился на территории площадью 10 тысяч квадратных метров. Пожар потушили при участии 60 спасателей и 19 единиц техники.

Ранее появилось видео пожара после атаки ВСУ на Курскую АЭС.

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