Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский вскоре после того, как Киев потерял контроль над городом Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), отдал приказ перейти к укреплению обороны. Об этом пишет Reuters.

«За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — заявил Сырский.

Он рассказал, что в настоящее время работает на Покровском направлении в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, где, по его словам, находится один из самых горячих участков фронта.

Агентство также пишет, что, несмотря на действия ВСУ в Курской области, российские военные продвигаются вперед на различных участках Украины.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли штурмом Угледар. Военный эксперт Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для ВСУ.

Ранее появились панорамные кадры взятого Угледара.