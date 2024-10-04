Пленный украинский медик описал отношение к мобилизованным со стороны командования ВСУ

Мобилизованные для службы в Вооруженных силах Украины чувствуют себя в армии намного хуже подписавших контракт военнослужащих. Об этом РИА Новости рассказал пленный военный медик 59-й бригады ВСУ Игорь Мацак.

По его мнению, «контрактники ближе к начальству», а мобилизованные — «второй сорт». По мере приближения к передовой отношение к мобилизованным бойцам становится жестче и циничнее.

По наблюдениям Мацака, контрактники ВСУ намного чаще остаются служить в тыловых частях, а мобилизованных отправляют на передний край боестолкновений. При этом многие мобилизованные склонны к дезертирству, командование знает об этом и из-за этого совершенно им не доверяет.

3 октября стал известен план по мобилизации на Украине до конца года. По сообщению британской газеты The Times, за три оставшихся месяца планируется призвать около 200 тысяч человек.

Ранее украинский производитель БПЛА сообщил о похищении их главного инженера военкомами.