План мобилизации в Одессе выполнили менее чем на 20% от необходимого уровня, из-за чего Одесская область стала одной из худших на Украине по этому показателю. Об этом сообщила газета The Times.

Военком в беседе с журналистами рассказал, что причина плохой мобилизации в этом регионе в коррупции, взяточничестве, нехватке кадров и неэффективном управлении. Также он отметил общую усталость от конфликта. По его словам, усугубляет ситуацию то, что руководители военкоматов угрожают отправить подчиненных на фронт, если они не смогут выполнить планы по мобилизации.

Также офицер обратил внимание, что в некоторые дни более половины мужчин, которые приходили в военкомат, имеют серьезные проблемы со здоровьем, в том числе туберкулез, гепатит или ВИЧ. Он заявил, что в последнее время все чаще в его практике встречаются случаи насильственной мобилизации даже тех, у которых есть официальная отсрочка.

Накануне компания — разработчик БПЛА на Украине заявила, что военкомы украли ее инженера. Похищение произошло прямо на улице по дороге на работу. Сотрудник официально трудоустроен и имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями.

Ранее представитель ТЦК в Харькове назвал силовую мобилизацию мифом.