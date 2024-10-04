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Армия Израиля нанесла удар по городу Тулькарм на Западном берегу

ЦАХАЛ заявил об авиаударе по городу Тулькарм на Западном берегу

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Abdel Kareem Hana/AP

Израильские военные осуществили авиаудар по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба армии.

«Удар был нанесен в рамках совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности ВВС Израиля», — говорится в официальном сообщении.

Цели удара не раскрываются. «Дополнительная информация будет предоставлена позже», — добавили в армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Позже были опубликованы кадры авиаудара.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль «поджигает» Ближний Восток и весь остальной мир.

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