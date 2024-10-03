В Пентагоне рассказали, что станет вовлечением США в украинский конфликт

Уничтожение западными вооруженными силами ракет РФ над Украиной станет вовлечением США в конфликт. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, сообщает ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты считают, что украинское государство «может успешно защищаться от российских ударов».

Представитель американского министерства обороны также сказала, что Вашингтон намерен и дальше обеспечивать Киеву необходимую для этого поддержку.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что союзники его страны не готовы сбивать российские ракеты и дроны.

5 августа глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что решение сбивать ракеты РФ над Украиной должны принимать все члены НАТО.

13 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что его страна рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

Ранее в Германии объяснили, почему ФРГ отказалась сбивать российские ракеты над Украиной.