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Израильские танки открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Сирии

РИА: танки ЦАХАЛ открыли огонь по главной автомагистрали в провинции Кунейтра

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Amir Cohen/Reuters

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по главной автомагистрали в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сирийский полевой источник.

По его словам, речь идет о трассе Кунейтра — Бир Аджам, расположенной на западе провинции.

Как заявил источник, стрельба из танков ведется из Тель-Фарес на оккупированных Голанских высотах.

«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного. — «Газета.Ru») километра до трех от пограничной линии», — сказал он.

1 октября радиостанция Sham FM сообщила, что израильские ВВС атаковали западные районы Дамаска, в результате чего были пострадавшие среди мирного населения. По ее данным, авиаудары по сирийской столице начались одновременно с началом военной операции на юге Ливана и привели к масштабному пожару в городе.

В сентябре израильская также наносила удары по Сирии. Так, в начале прошлого месяца атакам подверглись объекты, находящиеся в провинциях Дамаск, Тартус и Хомс. ЦАХАЛ также нанес удар по находящемуся в провинции Хама сирийскому научно-исследовательскому центру.

Ранее Сирия обвинила Израиль в эскалации на Ближнем Востоке.

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